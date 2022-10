(Di martedì 25 ottobre 2022) Un sostegno alle piccole scuole per interventi di potenziamento e recupero degli apprendimenti. Si tratta delper”, organizzato dathe, che ha come obiettivo il recupero degli apprendimenti e della motivazione allo studio di bambini, bambine e adolescenti, dai 9 ai 17 anni, in seguito alla pandemia Covid-19. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Il progetto verrà presentato sulla piattaformail 27 ottobre alle ore 17. I relatori saranno: Carlotta Bellomi, responsabile Scuolathe Children Italia, Paola Pellegrino, coordinatrice ...... Deirdre Hodson , School education policy, European Commission, Vera Lazzaro , Change the future - Movimento giovani perthe Children, Maria Chiara Pettenati , dirigente di ricercae ... INDIRE e Save the Children presentano il progetto “Volontari per l’Educazione” Centonovanta voli cancellati, 120 solo nello scalo di Venezia per la protesta nazionale indetta dai sindacati Anche nel Polo Aeroportuale del Nord Est è stato decisamente forte l’impatto sui voli per ...Dopo la morte di Elisabetta II, la regina di Danimarca è rimasta l’unica a guidare un Paese. I crucci non le mancano: le elezioni alle porte, un ...