Fiorentina-Inter | continuano le polemiche | l’indagine della procura

(Di martedì 25 ottobre 2022) Quella traedsembra essere una partita destinata a non finire nel rettangolo di gioco, dato il susseguirsi di notizie riguardanti quello che sarebbe successo nel post partita. LaFederale, in attesa di raccogliere tutto il materiale necessario per emettere la sentenza definitiva, sta studiando il caso analizzando quelle che sono state le dichiarazioni alla stampa dei vari protagonisti nei giorni successivi al match, in particolar modo tutto ciò che riguarda i dirigenti di ambedue le squadre.Scontri in tribuna, lapunta ad identificare i colpevoli! Referto arbitrale, referto degli ispettori federali e comunicato del giudice sportivo, questi i tre elementi che necessita la...

...00 Panathinaikos - Monaco 80 - 83 19:30 Baskonia - Olympiacos 92 - 97 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Salernitana - Spezia 1 - 0 18:00 Milan - Monza 4 - 1 20:453 - 4 ...Commenta per primonon è ancora finita . Lo strascico delle polemiche per l'agitata conclusione di un match che ha rilanciato ulteriormente le ambizioni di alta classifica degli uomini di Inzaghi e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...