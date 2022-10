Fiducia | dal fisco ai giovani | dal Sud al lavoro | punto per punto il discorso di Giorgia Meloni

(Di martedì 25 ottobre 2022) All’ennesima interruzione degli applausi l’ha detto apertamente: «Così finiamo alle due».è stataanche nel momento delper laalla Camera. Unin cui ha scandito più e più volte la parola «pragmatismo». E pragmatica, proprio con quel rilievo sui tempi, si è dimostrata anche durante la lettura del lungo, puntuale, concreto «manifesto programmatico» che ha presentato al Parlamento e che ha voluto presentare anche direttamente agli italiani, tramite la sua pagina Facebook. Bene, dunque, gli applausi, che dimostrano la condivisione del programma per la legislatura, ma meglio andare avanti, rapidi e senza interruzioni, come è stato già per le prime battute del governo. «La celerità era doverosa», perché la situazione ...

... in un clima di, potrebbe sostenere gli investimenti nell'economia reale. Ma ancor più di ... Una proposta avanzata a suo tempogoverno di centrodestra con l'allora ministro dell'economia ...caro energia all'inflazione, passando per il rapporto con l'Europa, ma anche la necessità di ... "E' una grande responsabilità" per il governo e "per chi quelladeve concederla o negarla. E' ...Il vicempremier Matteo Salvini condivide sui social il “programma completo”, a poche ore dal discorso programmatico della premier ... con Giorgia e Silvio passeremo dalle parole ai fatti con buonsenso ...Tanti i punti trattati dalla premier nel suo primo discorso alla Camera dei Deputati, ma anche tante citazioni degne di nota ...