Eclissi solare | ecco le prime immagini

(Di martedì 25 ottobre 2022) È in corso un'parziale, visibile dall'Europa all'Asia. La prossima volta che il discosarà oscurato dalla Luna sarà il 23 aprile 2023 ma l'Italia non sarà coinvolta

Cos'è un'Il fenomeno dell'si verifica quando la Luna si trova allineata tra la Terra e il Sole, e proietta dunque la sua ombra sulla Terra oscurando il Sole. L'...La tragica morte di Lady Diana, avvenuta 25 anni fa il 31 agosto 1997, è stata segnata da un'nel ciclo di Saros , considerato dagli astrologi portatore di eventi nefasti, da malattie a incidenti e spesso presagio di preoccupazioni ossessive. Anche l'amica astrologa della ...L’eclissi parziale di sole in diretta con i telescopi dell’Inaf: da Trieste a Cagliari, da Bologna a Palermo passando per Roma, osserveremo questo raro e affascinante evento dal vivo in compagnia di ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...