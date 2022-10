Donne che aiutano le donne ad abortire | così decine di volontarie tutelano il diritto all’interruzione di gravidanza

Leggi su tpi

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tutto è cominciato con un gruppo di studentesse. Anzi, è ricominciato con un gruppo di studentesse. Scese in piazza per la libera scelta in tema di aborto e l’accesso gratuito ai contraccettivi, sono arrivate allo scontro verbale con l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, presente nella stessa piazza. «Andatevene da qui! Perché leche sono venute a manifestare per ilall’aborto libero e gratuito non ce l’hanno anche per colpa vostra!» hanno urlato. E il video è subito diventato virale, riaccendendo il dibattito: una donna oggi in Italia ha davvero libertà di scegliere per sé stessa? Secondo il ministero della Salute, sì. Perché analizzando i dati annuali sugli obiettori di coscienza nel nostro Paese conclude puntualmente che, seppur molto alti, questi numeri non pregiudicano l’applicazione della legge 194. E quindi ...