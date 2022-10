Sinner | ' ' La caviglia sta bene Finals? Ci credo ancora' '

Jannikha rassicurato i tifosi sulle condizioni della suaalla vigilia del suo esordio all'ATP 500 di Vienna. L'altoatesino è ancora ...crede nelle ATP Finals: 'Lasta bene' L'azzurro, nonostante sia distante 915 punti da Felix Auger - Aliassime nella Race to Turin, ha dimostrato di credere ancora nella qualificazione ...La stagione di Jannik Sinner è stata purtroppo condizionata da un elevato numero di infortuni e da una condizione fisica non sempre ottimale. L’altoatesino ha dovuto alzare bandiera bianca in più di u ...L'altoatesino classe 2001, 12° del ranking, ha parlato della sua condizione fisica e della sua corsa verso uno degli ultimi posti per il torneo di Torino ...