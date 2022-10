Oman | dove vivere le mille e una notte

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Succede dopo una salita ripidissima, sconfitta a fatica dalla jeep tra rombi, lagne del motore e nuvole di polvere: si spalanca un oceano scintillante di verde, un mosaico di migliaia di palme, ombrelli d’ombra su rovine di pietra e di fango. Capita alla foce di un canyon,le montagne si sfidano, si addossano l’una contro l’altra, mentre il sole si allea con le ombre per disegnare sfumature con la luce. L’è un soprassalto di bellezza, un’invasione di meraviglia che si ripete anche nel deserto, vegliato da un tappeto di stelle notturne. Oppure in città, tra palazzi sfarzosi e riti ancestrali, dal mercato del pesce con i suoi odori pungenti fino al duello al ribasso per la ceramica o l’incenso nella gola del suq. L’ultimo lembo di Medio Oriente regala, ancora, la beatitudine di stupirsi. L’estasi di rimanere senza parole, il senso del ...

Panorama

