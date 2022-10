NFL 2022 2023 | week 7 nel segno di New York | prosegue la rinascita di Giants e Jets

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Con7 si entra nella fase centrale della regular season NFLe si può iniziare a fare un bilancio su quanto visto fino a questo momento. In molti casi le prestazioni di questa domenica di football rispecchiano decisamente l’andamento di tutta la prima parte di stagione. Prendiamo ad esempio due futuri hall of famer come Tom Brady e Aaron Rodgers. Entrambi stanno vivendo un inizio d’annata terribile, per mancanze delle rispettive squadre, ma anche personali. I Tampa Bay Buccaneers hanno toccato il fondo perdendo 21-3 contro i Carolina Panthers che finora avevano ottenuto una sola vittoria in stagione. I Green Bay Packers li hanno seguiti a ruota, cedendo 23-21 contro i Washington Commanders. Nel corso degli anni entrambi i quarterbacks sopra citati, Brady in particolare, ci hanno insegnato ad andarci piano con le ...