MotoGP | promossi e bocciati GP Malesia 2022 | Bagnaia a un passo dalla storia | ma Quartararo non vuole abdicare Disastro Aprilia

(Di lunedì 24 ottobre 2022)GPFrancesco: gara da incorniciare a Sepang. È mancata solo la ciliegina sulla torta (il titolo mondiale aritmetico) ma Pecco può ritenersi pienamente soddisfatto per la sua settima vittoria della stagione, sicuramente la più difficile di tutte a livello mentale considerando la posta in palio. Partenza da urlo (2° in curva 1, era 9° in griglia) e gestione ottimale delle gomme, vede cadere davanti a sé Martin e poi ha la meglio nel duello con Bastianini. Mondiale ipotecato. Fabio: dopo quattro GP consecutivi davvero pessimi (tre zeri ed un 8° posto a Motegi), il Diablo rialza la testa proprio nel momento in cui si ritrova ad inseguire in campionato ed è protagonista in ...