Morto a 41 anni Guido Carboniello degli Styles | aveva collaborato con J-Ax

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Èa 41, frontman dei There di vecchia data di J-Ax. Proprio la pagina ufficiale del fanclub del rapper ha salutato l’amato musicista scomparso troppo presto: “Avrai sempre più stile. Ciao, sei solo dall’altra parte della strada”. Cresciuto neglidel brit pop, grande fanOasis, con il suo gruppo cantava in inglese. I The Style hanno aperto concerti per artisti non qualsiasi, da Iggy Pop a Vasco Rossi. Nello studio di registrazione cheaperto a Erba passavano diversi cantanti italiani e ovviamente J-Ax, con il quale ha iniziato a collaborare nel 2007.a causa di un tumore mentre si trovava ...

Corriere

Un uomo di 45è stato trovato in fin di vita con due ferite d'arma da fuoco dentro un'auto a Cornaredo, comune del Milanese. Trasportato d'urgenza in ospedale èpoco dopo. Lo riporta il Corriere della ...Cerca di evitare un e si schianta in auto: nell' incidente èun ragazzo di 22della provincia di , Alessandro Tabaku . Lo schianto a bordo della sua Opel Corsa è avvenuto alle 5.30 di questa mattina, lunedì 24 ottobre 2022, lungo la SR 203 Agordina , ... Rimini, schianto in moto: morto a 56 anni l’imprenditore Arnaldo Menghi Cerca di evitare un cervo e si schianta in auto: nell'incidente è morto un ragazzo di 22 anni della provincia di Treviso, Alessandro Tabaku. Lo ...Argentina sotto choc per il tragico destino di Javier Cardoso, 42 anni che vestiva la maglia del Club Universitario Santa Fè ...