Marcos Asensio preferirebbe la Juventus al Milan

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 24 ottobre 2022), in uscita dal Real Madrid, sembra indirizzato ad un arrivo a Torino se dovesse arrivare in Italia. Il calciatore è cercato fortemente dallaTrattativa difficile quella per il rinnovo dicon il Real Madrid, se non impossibile. Il calciatore sembra in procinto di lasciare la capitale spagnola, con la volontà L'articolo