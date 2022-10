“Lite degenerata al GF Vip” In tv non si è visto nulla | è Signorini in persona a parlare di cosa è successo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Rissa tra Amaurys e Charlie Gnocchi, stasera immagini inedite. Fa ancorala rissa sfiorata tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi nella Casa del Grande Fratello Vip. Giovedì notte i concorrenti erano quasi tutti in giardino quando hanno sentito delle urla provenire da dentro. Il pallanuotista e il comico stavano infatti litigando furiosamente dopo che il secondo aveva chiesto al primo di nonpiù di Marco Bellavia per evitare figuracce. I vipponi accorsi hanno subito cercato di riportare la calma tra i due: “Amaurys no,fai calmati!” hanno urlato. L’inquilino però era davvero imbestialito e ha urlato a Charlie Gnocchi: “Sei un falso di m**da, un tuttologo del ca**o! Non mi faccio dire da tedevo o non devo dire, smettila. Non mi diredevo fare che mi incavolo”. A quel ...

Corriere

Violentatra due giovani fratelli in via San Paolo a Udine. I due, di nazionalità straniera hanno iniziato p rima un'accesa discussione che in poco tempo è. Il più giovane dei due ...... laavrebbe coinvolto il 43enne - Giuseppe Buscemi - e suo nipote - Vincenzo - di 24 anni. A un certo punto, la discussione sarebbee il 43enne avrebbe sfoderato una pistola per ... Padova, primario aggredito in strada, il questore: «Lite degenerata per futili motivi» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Notte di paura a Benevento: un giovane ha palpeggiato una ragazza in strada, il fidanzato di lei ha reagito ed è finita in rissa ...