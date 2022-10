L’immensa difficoltà della pace spiegata da Macron alla Comunità di Sant' Egidio

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Pubblichiamo ampi stralci del discorso che il presidente francese, Emmanuel, ha tenuto domenica all’assemblea interreligiosa promossa ddidal titolo: “Il grido– Religioni e cultura in dialogo”. Prima di tutto, vorrei dire che è un grande onore essere con voi oggi, ma allo stesso tempo, quando sono stato invitato e ho accettato l’invito, mi sono detto: stanno invitando il presidente di una Repubblica laica che ha una storia a volte complessa con le religioni. Allora mi sono detto: stanno invitando un presidente che è il capodiplomazia ma anche dell’esercito di una potenza nucleare, nel mezzo di una guerra tornata in Europa. È un momento strano per venire a parlare di. Allora ...