“GF VIP” 7 | bufera su Elenoire Ferruzzi | le sue parole non sono passate inosservate

Argomenti trattati GF, Gegia 'perdona' Marco Bellavia con un post GFsocial per il post di Gegia su Marco Bellavia: ecco i dettagli Gegia su Marco Bellavia a Pomeriggio 5: 'Io con ...... ma mentre l'ex concorrente del Grande Fratelloha preferito non rendere alcuna spiegazione ... MANUEL BORTUZZO NELLA: LA FIDANZATA DERIDE I DISABILI (VIDEO) E ancora: 'Non l'ho usato, non ...Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare fa discutere prima di iniziare i lavori, anche per il legame di parentela con Giorgia Meloni ...Giaele De Donà ancora contro Nikita Pelizon. Resa dei conti durante la puntata del Grande Fratello Vip. Continua la fazione d’odio contro Nikita Pelizon. In casa molti concorrenti si sono schierati co ...