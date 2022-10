F1 | promossi e bocciati GP USA 2022 | Max Verstappen insaziabile | Hamilton e Leclerc in evidenza Stroll dietro la lavagna

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022) E’ tempo di bilanci e di valutazioni per quanto riguarda il GP degli Stati Uniti, 19° round del Mondialedi F1. Sulla pista di Austin lo spettacolo non è mancato e il pubblico americano è rimasto soddisfatto per quanto è accaduto in pista. Il circuito in Texas, infatti, è stato teatro di una gara dalle palpitante emozioni. Andiamo quindi a stabilire chi siano stati ie iMAX(RED BULL) – Gli aggettivi sono finiti. L’olandese della Red Bull ha fatto tredici ed eguagliato il primato di Michael Schumacher e di Sebastian Vettel, relativo alle vittorie dei singoli GP in un’annata. Un successo di qualità e di determinazione, mettendo in mostra la propria velocità con la RB18 e soprattutto la decisione nei sorpassi completati ai danni di Lewis ...