F1 | Lance Stroll sanzionato per l’incidente con Fernando Alonso Penalità da scontare in griglia a Città del Messico

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il Gran Premio degli Stati Uniti 2022 di Formula Uno è stato caratterizzato da un pauroso incidente che ha visto coinvoltimentre erano in lotta per la settima posizione nel corso del 22° giro, subito dopo la ripartenza da un regime di Safety Car. Fortunatamente i due piloti non hanno riportato delle conseguenze fisiche, anche se soprattutto lo spagnolo dell’Alpine ha rischiato davvero grosso. Il due volte campione del mondo ha infatti tamponato in rettilineo a oltre 300 km/h l’Aston Martin nel tentativo di superare il canadese, percorrendo successivamente un lungo tratto con le gomme anteriori sollevate da terra e atterrando appena in tempo per riuscire ad evitare un brutto impatto contro le barriere. L’ex ferrarista difatti ha colpito il guardrail con un buon angolo di impatto, ...