Dinamo Zagabria-Milan | Cacic | “Non siamo un secchio da prendere a calci”

'Dobbiamo giocare bene, che è quello che sappiamo fare, e cercare di farlo al ...Le parole di Ante Rebic in conferenza stampa alla vigilia di- Milan: "Ho detto ai miei compagni solo com'è lo stadio" Ante Rebic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di- Milan. Di seguito le sue parole NAZIONALE ...Ante Rebic è intervenuto in conferenza stampa insieme al mister Stefano Pioli alla vigilia del match di Champions League che vedrà di fronte Dinamo ...C’era una volta la Dinamo Zagabria cenerentola della Champions League. Solo cinque anni fa, i croati chiusero all’ultimo posto con zero punti, zero gol segnati e 15 subiti il girone dominato da ...