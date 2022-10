Diffidati Sassuolo-Verona | neroverdi a rischio squalifica in vista del Napoli

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Idi, ecco chi sono iindella successiva sfida contro il. Gli emiliani affronteranno i clivensi in una partita di fondamentale importanza per non farsi risucchiare in zona retrocessione. Per fortuna di Dionisi, qualsiasi giocatore potrà rimediare un cartellino giallo senza poi essereto con gli azzurri, visto che non ci sononella lista degli emiliani. SportFace.