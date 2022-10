Christian Dior l’inventore del lusso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022)muore a Montecatini Terme il 24 Ottobre del 1957. Aveva solo 52 anni ma come tutti i geni, riuscì ad esprimere compiutamente il suo pensiero e la sua visione di donna e di eleganza, al punto che, ancora oggi, la sua maison, che ha visto succedersi alla guida Yves Saint Lauren, Gianfranco Ferrè, John Galliano, solo per citarne alcuni, continua ad affermare il suo personalissimo stile attraverso linee eleganti ed estremamente femminili. La sua prima collezione lanciata in America nel 1947 e detta New look, riporta Parigi al centro della scena come capitale della moda; la città infatti aveva perso con la seconda guerra mondiale tutta quella che era stata la sua importanza. Con la sua linea tutta rivolta alla riscoperta della femminilità e della gioia da parte della donna, dopo gli anni bui della guerra,...