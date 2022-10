Wilma Goich rincara la dose su Nikita e scatena l’ira del web

(Di domenica 23 ottobre 2022)controAncora diatribe nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella serata di ieri durante la festa organizzata dal GF Vip,Pelizon è stata attaccata duramente da(e non è la prima volta). La cantante non ha apprezzato un gesto fatto dalla coinquilina, la quale avrebbe preso delle mozzarelle, che L'articolo proviene da Novella 2000.

Dunque, Elenoire Ferruzzi è convinta di essere ricambiata, ma all'interno della Casa non tutte la pensano così a cominciare da Patrizia Rossetti e. Le vippone hanno commentato l'interesse ...Patrizia Rossetti e: cosa pensano della cotta di Elenoire Ferruzzi per Daniele Dal Moro Patrizia Rossetti ehanno parlato dell' interesse di Elenoire Ferruzzi per Daniele Dal Moro. La cotta dell'...Dopo quanto accaduto nella serata di ieri, Wilma Goich rincara la dose sulla coinquilina Nikita e scatena l'ira del popolo del web ...Wilma Goich delusa da Luca e Charlie si sfoga con Giaele De Donà: ecco cosa è emerso dalle parole delle due gieffine ...