Via Venero | tra storia e presente

(Di domenica 23 ottobre 2022) Da un paio di anni a questa parte sono andata in giro per Monreale a visitare i vari quartieri, per conoscerne lae le peculiarità che li distinguono l’uno dall’altro. Vi ho parlato nei miei post della Ciambra, di San Vito, della Bavera e del Carmine, soffermandomi anche sui monumenti. Oggi vi voglio portare con me nella strada, forse, più caotica di Monreale, molto lunga e abbastanza trafficata, che porta fuori dalla città. Questa via per me ha alcuni punti di riferimento: nella sua parte iniziale, l’ex Caserma dei Carabinieri, anche se una buona parte dell’edificio dà su Piazza Inghilleri (al Canale), poi la Chiesa di San Castrense nella cui piazzetta omonima ammiriamo la bella villetta con il monumento ai caduti. Più avanti, dove confluisce la discesa Garibaldi conosciuta come “a scinnuta ru Signuri”, ...