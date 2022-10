La Gazzetta dello Sport

... che dopo essersi trovate avanti sul 13 - 12 hanno permesso allodi allungare sino al 16 -... (antonello menconi)- Macerata 3 - 0 (25 - 15, 25 - 9, 25 - 21) Esordio sul velluto per la ...Reale Mutua Fenera Chieri vs Trasportipesanti Casalmaggiore 3 - 0 (25 - 14; 25 - 17; 25 - 12) Il Bisonte Firenze vs E - Work Busto Arsizio 2 - 3 Novara e Scandicci, una partenza sprint. Chieri ok Vallefoglia l’ha spuntata contro Cuneo per mano di Tatiana Kosheleva e Vittoria Piani, autrici di 17 punti a testa contro i 27 di Sofya Kuznetsova per rimontare da 0-2 A trascinare le piemontesi sono ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...