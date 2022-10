Movida | aggressione la notte scorsa | i dettagli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un extracomunitario è stato aggredito nellatra sabato e domenica in pieno centro storico. L’uomo, un marocchino trentunenne, al culmine di una lite sarebbe stato colpito al volto dopo essere stato circondato da almeno tre persone. Secondo alcune fonti infatti gli aggressori sarebbe stati quattro o addirittura più. Soccorso e trasportato all’Ospedale San Pio in codice rosso, è stato curato dal personale sanitario e poi dimesso. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri del Comando provinciale che stanno cercando di risalire alle cause dell’, pur non potendo contare sull’apporto delle telecamere di videosorveglianza che non sarebbero presenti nella zona dell’. Secondo una prima ricostruzione, il tutto sarebbe nato per futili motivi, ovvero per un apprezzamento ...