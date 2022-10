Marco Simoncelli | undici anni senza di lui e siamo ancora a Sepang

(Di domenica 23 ottobre 2022) La vita riesce a scrivere trame degne di un film ben costruito da registi e produttori di successo. Tristezza, distacco, rabbia e senso d’ingiustizia non si sono mai dileguate dalle menti di chi ha vissuto quegli attimi strazianti che portarono alla morte di. Un giovane campione, un guerriero sorridente e amato che perse la vita sulla pista dimentre svolgeva quel lavoro coltivato, rincorso e sognato che era diventato, magicamente, realtà. Grazie alla sua passione, alla voglia di emergere con forza, coraggio, spensieratezza e una piccola, ma consistente, dose di stravaganza esilarante, il ragazzo romagnolo era entrato a far parte di quella classe regina della MotoGP che aveva imparato, con il tempo, a voler bene a una persona spesso fuori dagli schemi. Una gioia vivere il paddock con lui: le testimonianze ...

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport, dagli esordi all'incidente in Malesia: la sua storia Il 23 ottobre 2011 'il Sic' perdeva la vita in un incidente nella ...Ho pensato subito a, dopo il traguardo, perché ho corso all'inizio con il team di Paoloall'inizio". E sul duello con Ogura: 'Non volevo fare cavolate con Ogura, volevo vincere. ...Paolo Simoncelli ha ricordato su Repubblica il figlio scomparso 11 anni fa dopo un tragico incidente sul tracciato di Sepang ...Il successo sul circuito della Malesia non basta a ‘Pecco’ per festeggiare la vittoria del titolo Mondiale della MotoGp ...