Macron | Parlare di pace è qualcosa di grande

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2022 "Decidere di riunire tutte le religioni, le famiglie filosofiche, significa agire concretamente per alimentare il multilateralismo. In questo momento si parla solo di vittoria, di sconfitta,didi", le parole del Presidente francesealla manifestazione di Sant'Egidio "Il grido della". / Sant'Egidio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

18.41: pace non è legge del più forte "Siamo qui perdi pace". Così il presidente francese, all'incontro "Il grido della pace", a Roma. "Oggi la pace non può essere la consacrazione della legge del più forte, né il cessate il fuoco che ...Quasi un'ora e mezzo insieme, perdei tanti dossier che il governo Meloni ha ora sul tavolo.le mani e da domani - dove è atteso un incontro con il Presidente francese Emmanuel, in ..."Siamo qui per parlare di pace". Così il presidente francese Macron, all'incontro "Il grido della pace", a Roma. "Oggi la pace non può essere la consacrazione della legge del più forte, né il cessate ...Secondo Sergio Mattarella, non esiste una "guerra santa, ma deve esistere, invece, una pace santa, ad autentico servizio dell'umanità e del suo futuro. Le guerre hanno un effetto domino, sono contagio ...