LIVE Udinese-Torino 1-2 | Pellegri!

Lo scorso febbraio, la partita fu decisa dai gol di Molina e Pussetto, che nel frattempo hanno lasciato l'. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita della 'Dacia Arena'. ...Alla Dacia Arena, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Dacia Arena,e Torino si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi- Torino 1 - 2 MOVIOLA PRIMO TEMPO 1 COMINCIA LA SFIDA - ...30' Cross di Vlasic, allontana di testa l'Udinese dall'area, sul traversone successico arriva l'angolo per il Toro. 29' Fallo di Deulofeu su Vojvoda che l'arbitro non vede, l'attaccante riesce a ...SECONDO TEMPO 19' Triplo cambio Udinese: fuori Success per Beto, Makengo per Arslan e Samardzic per Lovric. Nel Toro entra Linetty per Ricci. 18' Allontana la minaccia ...