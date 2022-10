Inter | per Lautaro Martinez al Franchi prova d’autore

Leggi su intermagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022)in grande spolvero in Fiorentina-E’ senza dubbioil migliore in campo per l’nella vittoria contro la Fiorentina. Il numero 10 nerazzurro entra in azione subito fornendo l’assist per il gol di Barella e raddoppiando poco dopo. Nel secondo tempo si procura e trasforma il rigore prima di essere sostituito perché la benzina finisce per tutti anche per lui. Ecco la sua partita nel commento della Gazzetta dello Sport odierna. “Quindici minuti per un piccolo saggio del centravanti moderno. A Firenze, culla della cultura,dipinge calcio a suo modo. Con qualità e determinazione, con potenza e classe. Quattro reti nelle ultime tre uscite ufficiali, da Barcellona in poi il Toro non conosce limiti e il digiuno di 43 ...