(Di domenica 23 ottobre 2022) Amministrare unanon è certo un gioco da ragazzi, e spesso implica una buona dose di stress e preoccupazioni. Avere a disposizione gli strumenti adatti alle proprie esigenze può semplificare di molto la quotidianità, aiutando i proprietari di azienda a gestire le attività giornaliere in modo più agevole. Per fortuna, al giorno d’oggi la tecnologia dà una mano attraversoe applicazioni pensati per renderci la vita più facile. Non fa differenza se ci si occupa di riparazioni a domicilio, vendita di street food o gestione di un e-commerce: questi sonoe dispositivi di cui non si può fare a meno. Smartphone aziendale conoOttenere uno smartphone da dedicare esclusivamente al business, separando la vita professionale da quella privata, è una decisione di cui non ci si pentirà. Oltre a ridurre ...

Il Denaro

...la Nato ha già messo in campo un'operazione per fornire a Kyiv centinaia di dispositivi... Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: le ultime su tecnologia,, ...Uno dei fattori di impulso in questo ambito è il comando vocale abilitato dagli assistenti AI che tende a diventare metodo preminente di interazione cone dispositividella smart ... Gadget elettronici irrinunciabili per chi gestisce una piccola impresa - Ildenaro.it MojiPower è uno stilosissimo powerbank a forma di Game Boy: ricaricare smartphone e tablet non è mai stato così un gioco da ragazzi.Un solo gadget per pulire praticamente tutti i tuoi dispositivi di elettronica: auricolari, smartphone, tablet e anche tastiere: genialata a 5,99€.