Francesco investito a Roma | Giorgia Meloni ai funerali | «Essere qui una priorità»

(Di domenica 23 ottobre 2022) Arriva a cerimonia iniziata, e si piazza in fondo, in disparte, lontana dai riflettori, dai clamori, senza scorta, con la portavoce (e amica) Giovanna Ianniello e il cognatoLollobrigida a...

Nel suo primo giorno da premier Meloni ha partecipato ai funerali diValdiserri, il diciottenneda un auto pirata. Su twitter ha poi voluto ricordare Papa Wojtyla, che inizio' il ...Il resto del pomeriggio la premier l'ha trascorso in famiglia, dopo aver preso parte al funerale diValdiserri, il giovane 18ennee ucciso la notte del 20 ottobre a Roma, in via ...È comparsa, ieri, davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia Chiara Silvestri, la 23enne che nella notte tra mercoledì e giovedì ha investito e ucciso il 18enne Fr ...La giovane che ha investito Francesco Valdiserri ha ammesso di aver bevuto ma di non ricordarsi il momento dello schianto ...