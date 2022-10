F 1 | GP USA - Vince Verstappen | la Red Bull è campione del mondo costruttori

Leggi su quattroruote

(Di domenica 23 ottobre 2022) Maxha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti e la RedRacing è matematicamentedel2022: non c'era modo migliore per onorare la memoria del proprio fondatore, Dietrich Mateschitz, scomparso ieri a 78 anni dopo una breve malattia. Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo in seconda posizione, dopo aver sperato in un colpaccio sul Circuito delle Americhe. Sul podio Charles Leclerc dopo una rimonta dalla dodicesima posizione. Fuori dai giochi il compagno di squadra Sainz, speronato al via dalla Mercedes di Russell. In aggiornamento...