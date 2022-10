' Da noi a Ruota Libera' alle 17 | 20 su Rai 1 | chi sono gli ospiti di Francesca Fialdini

Libero Magazine

L'obiettivo di "DaLibera" è quello dei molteplici linguaggi, dall'intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per ...La conduttrice toscana tutte le domenica è in onda con il suo Dalibera , happening show dove personaggi noti e non si raccontano, appunto, 'alibera'. Tuttavia questo non sarà l'unico impegno della Fialdini che a partire da lunedì 31 ottobre in ... Domenica In e Da noi... a ruota libera: ospiti del 23 ottobre