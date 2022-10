Barbara D’Urso | cambio look inaspettato | si presenta così a “Pomeriggio 5”

La reazione all'istruttoria dell'ordine degli psicologi Nel corso di Pomeriggio 5,ha fatto presente a Gegia che per via dei suoi atteggiamenti nei confronti di Marco Bellavia , l'...Dopo aver parlato del presunto fidanzato turco, alcune parole di Gegia hanno infastidito la conduttrice Gegia è stata ospite ieri pomeriggio dinel salotto di Pomeriggio 5 . Qui l'ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha potuto fare a meno di parlare del suo presunto fidanzato turco Mehmet. In seguito alle parole dell'...