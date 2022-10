Spalletti e Ancelotti | quel destino incrociato

(Di sabato 22 ottobre 2022) La prima avventura nella Capitale con Franco Sensi: Lucianoentrò in Casa Roma nel giugno del 2005. Non per caso, però. Per Carlo. Cioè. Con lui, del resto, si è spesso...

I dirigenti giallorossi si appoggiarono a Pietro Leonardi, dg dell'Udinese guidata proprio da. Aveva lavorato conalla Juventus come responsabile del settore giovanile. Lì è nato ...... allora guidata da Carlo. Roma - Napoli, Raspadori in panca dopo 7 gare . Raspadori , ... Raspadori ha impiegato poco a conquistare i tifosi del Napoli e la fiducia di, c'è riuscito ...La prima avventura nella Capitale con Franco Sensi: Luciano Spalletti entrò in Casa Roma nel giugno del 2005. Non per caso, però. Per Carlo. Cioè Ancelotti. Con lui, del resto, si è spesso incrociato ...La squadra più bella del campionato è quella di Luciano Spalletti: un Napoli elettrico, smodato, divertente, più che altro prima da solo. Questa è una stagione anomala, ...