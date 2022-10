Salernitana-Spezia 1-0 | decide la rete di Mazzocchi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 ottobre 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Un gran gol dial 3° della ripresa regala tre punti pesantissimi alla. Si arrende loche continua nella sua “maledizione trasferta”: arriva la sesta sconfitta in altrettante partite giocate lontano dal Picco con i liguri ancora a quota zero gol fuori casa. All’Arechi è il giorno di Franck Ribery che prima del match abbraccia compagni e tifosi dando ufficialmente l’addio al calcio giocato. Il campione francese resterà comunque in Campania, molto probabilmente ricoprendo un ruolo all’interno dello staff tecnico di Davide Nicola. Poi si va in campo e siachesi schierano con il 3-5-2: Bonazzoli fa coppia con Dia nei granata, Gyasi affianca Nzola nell’attacco ligure. E sono proprio gli ospiti a partire con coraggio e personalità. Il ...