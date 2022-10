Meteo | Scipione si abbatte sulla terza Ottombrata | temperature senza precedenti

(Di sabato 22 ottobre 2022) L'anticiclone siancora sull'Italia. Dopo qualche giorno di instabilità, specialmente al nord, il Paese si troverà a fare i conti conben al di sopra della media. Il termometro arriverà addirittura a toccare i 33,34 gradi in Sardegna e in Sicilia. Un fenomeno, quello dell'anticiclionel'Africano, che durerà circa sei settimane. Più nello specifico irologi prevedono per la prossima settimana giornate soleggiate e calde con massime fino a 27 gradi al nord, 28-29 gradi al centro-sud e 33-34 gradi sulle isole maggiori. Venerdì 21 ottobre un breve passaggio perturbato al nord e su parte del centro con qualche pioggia sulle Alpi e parte della Toscana con accumuli più significativi su Alpi e Prealpi e solo localmente in pianura sul nord-ovest. Ancora piovoso il ...

