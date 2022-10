SPORTFACE.IT

Dentro, al suo posto,De Ketelaere, pure oggi poco incisivo. A calare il tris ci pensa ... A breve glidel match di San Siro. Milan - Monza 4 - 1: 16 e 41 Brahim Diaz (MI), 65 Origi (...Vi riportiamo glidelle prime due sessioni di libere valide per il Gran Premio degli Stati Uniti, ... Al termine di una giornata caratterizzata dal test gomme in ottica 2023,Leclerc è ... HIGHLIGHTS Charles OLIVEIRA vs. Islam MAKHACHEV, UFC 280 (VIDEO) Charles Olivieira steps into the cage with Islam Makhachev in the main event of UFC 280 to decide the new lightweight champion. With all due respect to Alexander Volkanovski, the winner of this bout ...The UFC 280 showdown for the vacant lightweight title Saturday between ex-champion Charles Oliveira and Islam Makhachev ended with Makhachev being crowned the new lightweight king at Etihad Arena In ...