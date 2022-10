Fabio Fognini | nessuno se l’aspettava | l’esultanza sorprende i fans

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 22 ottobre 2022) . Ecco che cosa ha fatto il tennista al suo match d’esordio nel torneo di Napoli. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMstupisce tutti al match d’esordio nel torneo di Napoli. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, nel nuovo Atp 250 è partito subito Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.