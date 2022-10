Atp Basilea 2022 | Fognini dà forfait nelle qualificazioni | giocherà solo il doppio

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Fabionon prenderà parte alledell’Atp 500 di. Il tennista azzurro avrebbe dovuto sfidare il russo Safiullin nel pomeriggio di sabato 22 ottobre, ma si è cancellato all’ultimo. Con ogni probabilità, tale decisione è arrivata per via delle fatiche patite a Napoli, dove ha giocato quasi tre ore contro Grenier, prima di essere travolto con un6-1 da Carreno Busta. Fabio disputerà dunque solamente il torneo di, in coppia con Simone Bolelli. I due sono ancora in corsa per le Atp Finals e sono chiamati ad un ultimo sprint per staccare il pass per Torino. SportFace.