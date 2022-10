Un cinghiale è piombato un un' aula d' asilo piena di bambini vicino Pescara

Leggi su agi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - Momenti di paura in una scuola dell'infanzia di Bussi sul Tirino () causati da cinghiali. Una famiglia di una decina animali ha fatto irruzione all'interno della recinzione della struttura, dopo avere attraversato un varco, e poi sfondato il vetro della porta d'ingresso. Ilpiù grande è entrato in un'della scuola dove c'erano iche stavano facendo lezione. I bimbi sono stati subito messi in sicurezza e spostati in un'altradal personale scolastico. Ilha messo a soqquadro l'e infine è uscito dalla porta antipanico, tornato all'aperto, e ha gironzolato all'esterno della struttura scolastica con il resto della famiglia, per poi allontanarsi. Nessun bambino è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i ...