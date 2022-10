Terremoto Firenze di 3 4 | epicentro a 30 km Borgo San Lorenzo | paura nel Mugello Giani | nessun danno

oggiM 3.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Latina Come ha scritto il sindaco diDario Nardella: 'In corso il monitoraggio della sala di Protezione civile della Città ...L'epicentro delè a 6 chilometri a nord di Borgo San Lorenzo (), in Mugello, e l'ipocentro a 8 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita nelle province die Prato.BORGO SAN LORENZO - Una scossa di lieve/media entità quella registrata stamani nel Mugello, a 6 chilometri da Borgo San Lorenzo. Alle 5,49 i sismografi dell’Istituto Geofisico Toscano si sono mossi se ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 5.59 di oggi nel comune di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Questa è ...