TALE E QUALE SHOW | LE IMITAZIONI DELLA QUARTA PUNTATA | “MUGHINI” QUARTO GIUDICE

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Anche in questa dodicesima edizione il programma si sta confermando leader del prime time del venerdì sera., il varietà di Carlo Conti, torna in prima serata venerdì 21 ottobre, alle 21.25 su Rai1, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Sarà un nuovo appuntamento all’insegna dell’emozione e del divertimento durante ilgli undici protagonisti (più uno) daranno vita a formidabilidei bigmusica nazionale e internazionale, che dovranno interpretare ‘’ come musica e stile. La terzaè stata vinta ex aequo dalla coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli e da Valentina Persia, che hanno conquistato tutti con due magistrali interpretazioni, ...