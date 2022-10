Samuel Peron è diventato papà | la gioia per la nascita di Leonardo

E' finalmente nato il figlio die Tania Bambaci. Una lunga attesa per la coppia, per il ballerino di Ballando con le ...Una bellissima notizia per il ballerino del programma di Rai 1 e per la sua compagna Tania ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-7a135e02-c7b9-19a-a29b-a300e2c9f1d ...E' finalmente nato il figlio di Samuel Peron e Tania Bambaci. Una lunga attesa per la coppia, per il ballerino di Ballando con le Stelle ...