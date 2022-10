Rubavano ingenti quantità di orate e spigole | 6 arresti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare personale deglidomiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 6 indagati, per aver commesso, in concorso, con più condotte delittuose, i reati di furto aggravato di, per un ingente valore, in danno della Societa’ proprietaria degli impianti ubicati nell’area marina di Casal Velino. L’esito dell’attività tecnica ed info-investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Acquavella e della Sezione Operativa della Compagnia di Vallo della Lucania, dal mese di dicembre 2021 al mese di settembre 2022, consistita in intercettazioni telefoniche ed attività di osservazione, consentiva di ...