Juve Empoli 1-0 LIVE | Kean firma il vantaggio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) All’Allianz Stadium, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all’Allianz Stadium) – Allo Stadiumedsi affrontanao per l’11ª giornata di Serie A 2022/2023. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 4? Occasione McKennie – Grande imbucata di Danilo, McKennie prova ad agganciare ma viene rimontato dall’uscita di Vicario. 6? Occasione– L’attaccante raccoglie al limite e punta l’area. Pallone spostato sul destro e tiro potente che termina alto. Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE0-0: ...

Sintesi0 - 0 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - Cominciata. Migliore in campo: ...Commenta per primo Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , ha parlato a Dazn prima della gara contro l': 'Non è semplice, l'gioca bene, è sbarazzino ma ben organizzato, dovremo giocare attenti e di squadra o il risultato di sabato contro il Torino sarà vano. Kean Sta bene, lo schiero per sfruttare il suo buon ...Le parole di Massimiliano Allegri prima di Juventus-Empoli, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A Intervenuto a Dazn a pochi istanti dall'inizio di Juventus-Empoli, Massimiliano Allegri ha ...A inaugurare l'11esima giornata di Serie A è la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus ed Empoli. I bianconeri vengono dalla vittoria nel derby contro il Torino, mentre ...