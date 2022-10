Infortuni e stress | quando il calcio fa crac

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La diagnosi che ha chiuso il 2022 di Ciro Immobile è stata spietata ma non inattesa; l'attaccante della Lazio aveva capito tutto sul prato disastrato dell'Olimpico abbandonando in lacrime la sua Lazio. Meno prevedibile la ricaduta che terrà fuori il portiere del Milan, Mike Maignan, per lo stesso lasso di tempo mettendo a rischio anche la sua partecipazione al Mondiale e assolutamente uno stillicidio di docce fredde per l'Inter il continuo rinvio del rientro di Romelu Lukaku: il bomber belga è out dal 26 agosto e nei programma iniziali sarebbe dovuto rientrare dopo la sosta di settembre. Succederà, se non ci saranno altri intoppi, solo allo scadere del 60° giorno in infermeria. Lazio, Milan e Inter stanno pagando un conto pesantissimo al calendario folle della stagione con in mezzo il Mondiale, ma non sono le uniche. Anzi. In Serie A dopo le prime 10 giornate si contano già 95 ...