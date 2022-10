I Santi di Sabato 22 Ottobre 2022

(Di venerdì 21 ottobre 2022) San GIOVANNI PAOLO II (KAROL WOJTYLA) Papa – Memoria FacoltativaWadowice, Cracovia, 18 maggio 1920 – Città del Vaticano, 2 aprile 2005(Papa dal 22/10/1978 al 02/04/2005 ). Nato a Wadovice, in Polonia, è il primo papa slavo e il primo Papa non italiano dai tempi di Adriano VI. Nel suo discorso di apertura del pontificato ha ribadito di voler portare avanti l’eredità del Concilio Vaticano II. Il 13 maggio 1981, in Piazza San Pietro, anniversario della prima apparizione della Madonna di Fatima, fu ferito gravemente con un colpo di pistola dal turco Alì Agca. Al centro del suo annuncio il Vangelo, senza sconti. Molto importanti…www.ebeati.it/dettaglio/90026 San DONATO DI FIESOLE Vescovo Nacque in Irlanda negli ultimi anni del secolo VIII da nobili genitori cristiani. Spinto da un desiderio di perfezione cristiana nell’816 abbandonò la famiglia e la patria e si ...

Sky Tg24

... Riccardo Mancini e Marco Parolo22 ottobre 2022 ore 15 Salernitana - Spezia su Dazn ... Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi ore 20.45 Sassuolo - Verona su Dazn Telecronaca: Albertoe ...28 luglio alle 11.00, l'Amministrazione Comunale di Celle Ligure inaugurerà il nuovo "Centro prelievi ematici e biologici" presso la sede dei Servizi Sociali, viaGiacomo e Filippo 7 in ... Scuola, feste e ponti 2022/2023. Il calendario delle chiusure regione per regione Tante, forse anche troppe autovetture, e parcheggi mai sufficienti. Così a Santa Teresa di Riva è stato deciso di tenere aperto anche oltre l’estate il cortile di una scuola, per adibirlo a spazio per ...Santa Cristina Valgardena, meteo per Venerdì 21 Ottobre 2022. Generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, temperatura minima 8°C, massima 12°C ...