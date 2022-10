Heraclitus! Heraclitus! Quel solare incontro ad Atene | via Plutarcu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Joseph Beuys: il motivo più profondo per parlarne è il mio bisogno di raccontarlo sulla base di una personale esperienza, e di mostrare quanto arte e vita fossero in lui L'articolo proviene da il manifesto.

Coelum Astronomia

Ogni ragazza è protetta da un Guardian come Diogenes, Socrates ed, che può essere evocato per un periodo limitato. Questo Spirito Guardiano difende l'Executor in determinati momenti della ...Ogni ragazza è protetta da un Guardian come Diogenes, Socrates ed, che può essere evocato per un periodo limitato. Questo Spirito Guardiano difende l'Executor in determinati momenti della ... Luna di Maggio 2022