Gli oggetti più dimenticati e più strani su taxi o veicoli in sharing

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Che fine ha fatto il mio telefono? E dov'è il mio abito da sposa? Le mie lucertole? Free Now , la super app europea per la mobilità , dopo aver esaminato decine di milioni di viaggi di ride hailing ...

Cronache Ponentine

... Telefono Portafoglio Borsa Giacca Occhiali da vista Airpods/Cuffie Valigia Gioielli Ombrello Borsa con la spesapiù singolari dimenticati: Wok Abito da sposa La nonna Tre lucertole vive ...Anzi i libri sul diritto amministrativo sono tra i più acquistati nel settore dei libri dedicati al diritto, evidentementedi interesse perstudenti. Lista dei migliori libri di giustizia ... Il Comune di Cogoleto mette all'asta gli oggetti rinvenuti e non rivendicati dai proprietari Protesta studentesca su ponte Sublicio: le forze dell’ordine hanno sequestrato gli oggetti appesi Due fantocci con le foto dei presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa… Leggi ...The Sims 5 è stato annunciato ufficialmente da Electronic Arts e Maxis. Quali sono le novità per questo capitolo Sembrano strabilianti!