Gas | Draghi “Il Consiglio Ue ha accolto tutte le proposte italiane”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Unione Europea è fondamentale per la sicurezza, la stabilità, la prosperità degli Stati membri, del continente e del mondo intero. L’Italia deve essere al centro del progetto europeo con la credibilità, l’autorevolezza, la determinazione che si addice a un grande Paese fondatore come siamo stati noi”. Lo ha detto il premier Mario, nel corso della conferenza stampa dopo ilEuropeo.Sull’energia “le decisioni di questa notte mi hanno reso soddisfatto. Sono arrivate dopo un pò di tempo, ci è voluta un pò di energia, ma il pacchetto approvato accoglieledell’Italia – ha aggiunto-: la creazione di un corridoio per il prezzo del gas, la questione del disaccoppiamento del prezzo del gas dal prezzo dell’elettricità, la necessità di ...

