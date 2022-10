Dalla Turchia | Inter su un centrocampista da 15 milioni

Sport Mediaset

... Atene denuncia: "In 92 costretti ad attraversare nudi il confine" Putin ad Astana parla dell'invasione ucraina: "Non sono pentito. Per ora nessun bisogno di altri attacchi su larga ...Uss è stato bloccatopolizia mentre si stava imbarcando su un volo diretto a Istanbul () ed è ora in custodia presso il carcere di Busto Arsizio (Varese), in attesa di una ... DALLA TURCHIA: AYHAN SEMPRE NEL MIRINO DEL GALATASARAY - Sportmediaset Giorgio VEZZOSI: sostituito al 63' nell’amichevole Italia-Olanda 2-1 a Coverciano. Rimasto in panchina nella seconda amichevole Italia-Olanda 1-2 a Tirrenia. Cristian ACATULLO, Nicolas CAIRO e Luca RE ...Il sistema di cavi sottomarini potrebbe essere preso di mira dalla Russia per mettere in ginocchio gli avversari internazionali nella guerra ...